Украинские военкомы сбежали от напавших на них жителей в Кременчуге

Неизвестные атаковали машину ТЦК в Кременчуге и обратили военкомов в бегство

Вооруженная молотком компания атаковала машину территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине) в Кременчуге, когда сотрудники ведомства остановили прохожего для проверки документов. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Политика страны» .

На опубликованных кадрах строгие мужчины в военной форме останавливали прохожих для проверки документов. Но при виде группы молодых мужчин резко бросились в салон, чтобы скрыться.

Вовремя тронуться с места машина не успела. Напавшие разбили у транспортного средства боковые зеркала и ударили молотком по лобовому стеклу.

В начале мая Минюст Украины объявил о начале заморозки банковских счетов уклоняющихся от призыва на военную службу. Под новые ограничения подпали уклонисты, которые не успели за 15 дней оплатить штраф, выписанный ТЦК.

В министерстве уточнили, что только в Полтавской области заморозка счетов грозит более чем тысяче мужчин.