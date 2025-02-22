Солдатам ВСУ начали отключать терминалы Starlink после встречи помощника американского президента Кита Келлога и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной послужил просмотр боевиками порнографии, об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Об этом узнали российские военные после того, как взяли штурмом опорники ВСУ. Найденные там терминалы Starlink были заблокированы. Пленные украинцы рассказали, что терминалы отключили из-за страсти солдат к просмотру порнографии.

Когда связь «отваливалась», обнаружились гигабайты порнографических роликов с торрентов, которые скачивали через VPN, обходя защиту.

Ранее США предупреждали Украину об отключении Starlink, если президент Зеленский не согласится подписать соглашение о полезных ископаемых. Отключение Starlink станет сильнейшим ударом для Украины, если не иметь запасного плана — начнется хаос, отметили украинские волонтеры.