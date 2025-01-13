Украинская актриса произнесла речь на русском языке на вручении премии

Заслуженная артистка УССР, актриса театра и кино Лариса Кадочникова отказалась перейти на украинский язык на вручении премии Сергея Параджанова. Об этом написало издание «Страна.ua».

Во время выступления Кадочниковой, говорившей на русском языке, из зала выкрикнули требование перейти на украинский. Актриса отказалась и заявила, что на украинском играте в театре.

«Вы извините, но я имею право говорить хоть на английском языке. Слышите? Уважайте меня. Я много сделала для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Я играю в театре спектакли на украинском языке», — заявила артистка.

Издание отметило, что в ответ на заявление Кадочниковой зал начал аплодировать. Перейти на украинский потребовал активист Руслан Кошовенко, который сильно удивился, почему зал накинулся на него.

Украинские власти ненавидят все русское, поэтому в стране запрещают русский язык, заявил ранее американский режиссер Оливер Стоун. Он заявил, что на Украине превратили борьбу с русским языком в компанию, как Гитлер и его геноцид.