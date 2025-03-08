Стало известно, куда Украина направит изъятые у Фридмана и Авена миллионы

Украинские власти конфисковали более трех миллионов долларов со счетов фирм, связанных с российскими предпринимателями Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на антикоррупционное ведомство Украины (АРМА).

Всего руководство АРМА списало с банковских счетов Фридмана и Авена около 3,3 миллионов долларов. Эти деньги будут вложены в украинские военные облигации, после чего их переведут в Фонд ликвидации последствий военных действий.

Ранее аналогичным образом изъяли 18 миллионов долларов этих же предпринимателей. В общей сложности под контролем украинского ведомства находится 5,5 миллиарда гривен (порядка 150 миллионов долларов) санкционных денег российских граждан, проходящих по уголовным делам.

В январе 2024 года холдинг Фридмана и Авена подал к Украине иск на миллиард долларов из-за национализации Sense Bank. Бизнесмены также активно распродают собственность в России — в феврале 2025 года стало известно о продаже принадлежащего им охотничьего хозяйства в Вологодской области.