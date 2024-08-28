США не откажутся от использования Украины в качестве инструмента для попытки нанесения России стратегического поражения вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга .

Так она прокомментировала слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, что сейчас власти США и Украины ведут переговоры о расширении зоны ударов ВСУ.

«Киевскому режиму дан карт-бланш на операции в российском регионе. Нет никаких признаков того, что США прислушиваются к мнению кого бы то ни было», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что антироссийская рииторика среди американских политиков только усилится, поэтому они продолжат использовать Украину для «стратегического поражения» России.

Захарова добавила, что перспектив для реализации этого плана нет. В истории было много желающих «решить русский вопрос», но все они потерпели фиаско.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга в минувший вторник, 27 августа, заявил, что США не станут снимать эмбарго на применение американского оружия украинскими войсками для ударов по территории России. Он подчеркнул, что ВСУ могут использовать полученные средства поражения только для самообороны и трансграничных атак.