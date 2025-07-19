США решили заменить Зеленского
Профессор Дизен: Вашингтон хочет избавиться от Зеленского
Соединенные Штаты уже приняли решение о судьбе украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
По его словам, американское руководство видит возможность окончания кризиса в замене главы киевского режима.
«Похоже, что Вашингтон уже решил, что для завершения конфликта нужно избавиться от Зеленского», — написал Дизен.
Ранее стало известно, что нынешнего украинского лидера могут силой убрать с поста и передать власть экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
Официально полномочия Зеленского закончились еще 20 мая прошлого года, однако выборы в 2024-м на Украине отменили, назвав причиной этого военное положение.