США пообещали новый пакет помощи Украине. Окажут ее не сразу

Власти США на следующей неделе объявят о выделении очередного пакета военной помощи Украине, сообщили источники телеканала CNN . По их информации, вооружения передадут не сразу из-за дефицита запасов.

«Ожидается, что пакет вооружений, который, вероятно, будет включать артиллерию, средства противовоздушной обороны и другие критически важные для борьбы боеприпасы, будет значительно больше, чем недавние транши», — уточнили авторы статьи.

Владимир Зеленский ранее пожаловался на нехватку вооружения. Он рассказал, что укомплектовать надо как минимум 14 бригад ВСУ, но снаряжения не хватило даже на четыре.