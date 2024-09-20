США пообещали новый пакет помощи Украине. Окажут ее не сразу

CNN: США выделят новый пакет помощи Украине, но передадут его с задержкой

Фото: РИА «Новости»

Власти США на следующей неделе объявят о выделении очередного пакета военной помощи Украине, сообщили источники телеканала CNN. По их информации, вооружения передадут не сразу из-за дефицита запасов.

«Ожидается, что пакет вооружений, который, вероятно, будет включать артиллерию, средства противовоздушной обороны и другие критически важные для борьбы боеприпасы, будет значительно больше, чем недавние транши», — уточнили авторы статьи.

Владимир Зеленский ранее пожаловался на нехватку вооружения. Он рассказал, что укомплектовать надо как минимум 14 бригад ВСУ, но снаряжения не хватило даже на четыре.

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