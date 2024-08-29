США и Китай не смогли договориться по украинскому вопросу

Салливан: Китай и США не добились прогресса по Украине

Фото: РИА «Новости»

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что представители Китая и Штатов в ходе переговоров не смогли добиться прогресса в обсуждении вопроса решения конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По его словам, нельзя сказать, что американская сторона увидела какой-либо прогресс в вопросе обсуждения решения украинского кризиса. Он указал на позицию Китая, который считает, что конфликт на Украине должен завершиться мирными переговорами.

После трехдневных встреч, посвященных Украине, США и Китай не смогли прийти к общему мнению, так как власти в Вашингтоне строго придерживаются принципа «ничего об Украине без Украины», подчеркнул Салливан.

Ранее стало известно, что ЦРУ обсуждало с Украиной попытки ВСУ закрепиться в Курской области после атаки на приграничье.

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