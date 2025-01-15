Сотрудник морга в Житомирской области нажился на погибшем солдате

В Житомирской области сотрудник морга сдал в ломбард снятое с тела погибшего солдата кольцо. Пресс-служба регионального управления полиции сообщила о его задержании.

Во время похорон супруга покойного заметила, что с его пальца пропало золотое кольцо. Работник морга при подготовке тела к погребению срезал украшение плоскогубцами и сдал в ломбард в городе Малине.

Полицейские изъяли кольцо и задержали подозреваемого. Мужчине вменили надругательство над телом усопшего. Ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Сотрудники морга при Николаевской горбольнице на улице Володарского распорядились не только личными вещами покойных, но и их телами. Подпольщики рассказали, как солдат без следов ранений не включили в списки мобилизованных и пустили на органы. Аналогичным образом поступили и в других населенных пунктах.