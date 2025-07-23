Скандал в ДНР. Дезертирша из ВСУ устроила бордель и шокировала своим видео

Дезертировавшая из военных структур Украины женщина обосновалась в ДНР и начала вести откровенные трансляции. Издание «Блокнот» предположило, что украинка организовала в заброшенном доме бордель.

На видеозаписях экс-военная часто появляется с признаками алкогольного опьянения. Женщина уверяет, что недавно сбежала из Краматорска, где получила несколько ранений.

Прямых доказательств организации борделя нет. Однако девушка нередко выходит в эфир в чрезмерно открытой одежде. О том, что она может работать эскортницей, писали комментаторы под ее видео.

Местные пользователи соцсетей уверены, что бывшая военная ведет асоциальный образ жизни.

Официальных действий по поимке дезертирши со стороны украинских военных пока не последовало.

Некоторые комментаторы связывают это с ее контактами среди военнослужащих и особенностями нынешней деятельности женщины.

Дезертирство — не редкость в рядах ВСУ. В июле 2025 года под Сумами свои позиции покинул целый штаб украинского батальона.