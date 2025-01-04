«Пусть потребует». К Маску обратились с одной просьбой об Украине

Американскому миллиардеру Илону Маску необходимо призвать власти Украины провести президентские выборы. Об этом в
социальной сети X написала журналистка Диана Панченко.
«Пусть Маск потребует провести выборы на Украине», — заявила она.
Таким образом Панченко отреагировала на новость, что Маск призвал британские власти назначить новые парламентские выборы, после того как опросы продемонстрировали провальные результаты для правящих в настоящее время лейбористов.
Текущие
полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли еще весной 2024 года. По закону легитимной властью в республике должны стать Верховная рада и ее председатель, но этого не случилось. Депутат Рады Александр Дубинский через Верховный суд потребовал провести выборы.
Ранее Зеленский рассказал, в каком случае
баллотируется на новый президентский срок.
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