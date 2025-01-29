Украина «прогнила насквозь», заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х . Так он прокомментировал новость о возбуждении уголовного дела против главы Минобороны страны Рустема Умерова.

Главу украинского оборонного ведомства заподозрили в злоупотреблении властью и служебным положением.

«Украина прогнила насквозь. Отправьте больше денег», — написал Чей Боуз.

Он напомнил, что предыдущего министра обороны Алексея Резникова уволили за коррупцию.

Ранее журналисты подсчитали, сколько мог заработать украинский президент Владимир Зеленский за время конфликта в своей стране. Сумма дошла до 60 миллиардов долларов.

Депутат Рады Александр Дубинский также озвучивал заработок окружения Зеленского. По его данным, за 2024 год команда главы государства могла получить 18,9 миллиарда долларов.