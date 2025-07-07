Приостановка поставок оружия США на Украину привела к политическому хаосу

На Украине начался внутриполитический раскол на фоне приостановки военной помощи со стороны США. Об этом сообщила газета The Economist .

Издание обратило внимание на начавшиеся в республике чистки, внутренние распри и на коррупционный скандал, фигурантом которого стал вице-премьер Алексей Чернышов.

По данным газеты, расследование началось по инициативе главы офиса президента Андрея Ермака. По словам трех чиновников, именно он «использовал свое влияние, намеренно позволяя делу развиваться, в то время как другие дела замораживались».

The Economist также указала на попытки сменить премьер-министра Дениса Шмыгаля, который «встал на пути Ермака».

Его может занять 39-летняя Юлия Свириденко, покровителем которой является глава офиса президента, добавило издание. По информации газеты, голосование о замене Шмыгаля состоится в Раде в ближайшие недели.

Ранее издание сообщило, что Ермак на 85% контролирует данные, которые поступают президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также он заменяет неугодных ему политиков своими ставленниками.