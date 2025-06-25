Порядочность Зеленского вызывала вопросы в Британии

Политик Гэллоуэй рекомендовал Карлу III проверить ложки после встречи с Зеленски

Основатель и лидер британской «Рабочей партии» Джордж Гэллоуэй жестко отреагировал на визит Владимира Зеленского к Карлу III. Свой комментарий политик опубликовал в Х .

«Надеюсь, вы пересчитали ложки», — написал парламентарий, сделав репост новости о визите украинского лидера в Виндзорский замок.

Встреча главы Украины с монархом состоялась на фоне визита Зеленского в Лондон. Здесь он обсуждал вопросы военного сотрудничества с премьер-министром Великобритании.

Стармер после диалога с Зеленским анонсировал запуск нового этапа военного сотрудничества Украины и Великобритании. Стороны заключили соглашение об обмене военными технологиями.