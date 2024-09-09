Отвечавший за снабжение ВСУ дронами чиновник погиб в ДТП на Украине

«Страна.ua»: в ДТП погиб куратор направления дронов в Минстратегпроме Олейник

На Украине в результате ДТП погиб советник министра стратегической промышленности, занимавшийся вопросами снабжения ВСУ дронами, Ярослав Олейник. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

ДТП случилось вечером в Житомирской области. По данным источника Telegram-канала, Олейник вместе с супругой погибли в результате столкновения с военным автомобилем Mitsubishi L-200. Машина министерства обороны оказалась на встречной полосе после наезда на дикого кабана, лежавшего на дороге.

«От полученных трав супруги погибли на месте ДТП. Водитель Mitsubishi L-200 доставлен в больницу», — рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Олейник занимался вопросами снабжения армии беспилотными летательными аппаратами, на этот пост его назначил бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин.

Ранее на Украине погиб летчик 204-й бригады тактической авиации ВСУ Алексей Месь, который управлял истребителем F-16.