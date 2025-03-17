Новый начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов на посту командующего восточным фронтом «Хортица» показал себя «неуверенным приспособленцем». Об этом в Telegram-канале написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Она подчеркнула, что своим решением о смене руководства Генерального штаба украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз показал «осведомленность» о реальном положении дел в войсках.

Безуглая добавила, что перевод бывшего руководителя Анатолия Брагилевича на пост главного инспектора Минобороны окончательно поставит крест на выявлении хищений выделенных средств.

Она пояснила, Брагилевич — это «древний миньон-раб» командующего ВСУ Александра Сырского, который теперь взял под свой полный контроль Министерство обороны.

Приказ о назначении на пост начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова украинский лидер Владимир Зеленский подписал в воскресенье, 16 марта.

Занимавшего пост руководителя Андрея Брагилевича он перевел на должность главного инспектора Минобороны страны.