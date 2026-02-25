Ни в Киеве, ни на Валдае. Буданов предложил не бить по центрам принятия решений

Буданов: Украина и Россия не должны бить по центрам принятия рещений

Украина и Россия не должны наносить удары по центрам принятия решений друг друга. С таким заявлением выступил глава ОП, экс-глава ГУР Кирилл Буданов, сообщило издание «РБК-Украина».

«Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров», — подчеркнул он.

Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что после атак ВСУ на нефтяной объект в Черном море она получила демарш от Госдепартамента с требованием воздержаться от ударов по объектам, затрагивающим американские экономические интересы.

При этом дипломат поспешила уточнить, что США не предлагали Киеву воздерживаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру в целом.