Украинец Вячеслав Бек умер через несколько дней после мобилизации. Его забрали в учебный центр Вооруженных сил Украины, несмотря на диабет и наличие трех несовершеннолетних детей, сообщило РИА «Новости» .

Как сообщили агентства в российских силовых структурах, незаконно мобилизованного мужчину привезли на боевую подготовку в субботу. Через день он сообщил родственникам об ухудшении состояния — Бек страдал диабетом, к середине недели перестал отвечать, а в четверг семья узнала, что он умер в реанимации.

По закону мужчина не подлежал призыву по состоянию здоровья и из-за наличия трех малолетних детей. Но сотрудники территориального центра комплектования и военные медики закрыли на это глаза.

Ранее охранник киевского ТЦК забил насмерть мужчину, которого не взяли в армию из-за варикоза и травмы бедра. Его тело нашли случайные прохожие. Правоохранители возбудили уголовное дело за превышение полномочий.