Назначением Буданова Зеленский убрал с пути потенциального соперника на выборах
Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил должность главы Офиса президента начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову, чтобы помешать ему баллотироваться на выборах. Об этом написала газета The New York Times.
«Буданов рассматривается как потенциальный соперник Зеленского, поскольку США и Россия призывают к проведению выборов на Украине. Привлечение генерала к президентской администрации может осложнить любую попытку Буданова баллотироваться на пост президента», — отметили авторы материала.
О назначении Буданова на должность главы офиса сообщил сам Зеленский. Он отметил, что это решение обусловлено тем, что необходимо сосредоточиться на обеспечении безопасности Украины и развитии обороноспособности страны. Вместо Буданова ГУР возглавит руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.