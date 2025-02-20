«Начнется хаос»: на Украине забили тревогу из-за отключения Starlink

Американский миллиардер Илон Маск может в любой момент отключить украинскую армию от Starlink, что приведет к значительным потерям. Об этом в своем Telegram-канале заявила украинский волонтер и основатель Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.

«Starlink могут отключить в любой момент <…>. Просто „технический сбой“ на несколько дней или недель. Если не иметь плана Б — начнется хаос, мы потеряем очень много людей», — написала она.

По ее словам, к таким выводам она пришла после того, как услышала «заявления» президента США Дональда Трампа и миллиардера и предпринимателя Илона Маска об Украине. Также Берлинская подчеркнула, что у Вооруженных сил Украины нет полной альтернативы системе Starlink.

Ранее Илон Маск заявил, что компания SpaceX протестирует интернет-подключение Starlink напрямую к мобильным телефонам. Как писал Bloomberg, у некоторых абонентов оператора T-Mobile уже появилась возможность переключать связь на спутниковую. Пользователи получили соответствующую рассылку.