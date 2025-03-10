На Украине запустили электронную систему для выращивания конопли

Украина решила вернуть лидерство в производстве технической конопли и запустила электронную систему для ее производителей. Это позволит минимизировать бюрократию и снизить коррупционные риски, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в своем Telegram-канале .

Электронный сервис «е-Конопля» заработал 10 марта. Теперь юрлица, занимающиеся выращиванием и переработкой технической конопли, смогут регистрироваться в цифровой системе, интегрированной с госреестрами и аналитическими данными.

Коваль сообщил, что это позволит устранить бюрократию, снизить коррупционные риски и сделать аграрный рынок более открытым.

«Система „е-Конопля“ создана, чтобы поддержать бизнес, снизить коррупционные риски и вернуть Украине лидерство в сфере промышленной конопли», — заявил министр.

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский легализовал медицинский каннабис. Он подписал закон о регулировании обращения растений рода коноплевых.