На Украине возбудили уголовное дело после утечки в СМИ слов Буданова

СБУ возбудила уголовное дело после утечки в СМИ слов руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова о необходимости переговоров и угрозе существования Украины. Об этом депутат Верховной рады Роман Костенко рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук, сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

При этом украинский парламентарий не уточнил, в отношении кого возбудили дело.

«Это вопросы государственного уровня, которые стоят, в том числе, человеческих жизней. <…> Возбудили уголовное дело — и правильно сделали. Пусть разбираются, чтобы больше таких ситуаций не было», — заявил Костенко.

Депутат добавил, что есть политические лидеры, знающие в целом обстановку на высшем уровне, но при этом не рассказывающие ничего в прямом эфире.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Буданов в ходе закрытой встречи в парламенте заявил об угрозе существования страны, если не будет запущен серьезный переговорный процесс до лета 2025 года.