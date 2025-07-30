ТАСС: в Сумах и Чернигове украинцы принудительно сдают сельхозпродукцию для ВСУ

Жителей Сумской и Черниговской областей заставляют собирать сельскохозяйственную продукцию для отправки бойцам ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Украинские войска столкнулись с существенными сложностями с продовольственным обеспечением. В связи с этим местные жители «добровольно» должны передавать свои припасы в пункты сбора. В противном случае к жителям Сумской и Черниговской областей могут прийти люди без опознавательных знаков и провести обыски в домах, чтобы изъять продукты питания.

Также граждан Украины заставляют за бесценок продавать земельные участки. В случае неповиновения им угрожают конфискацией и мобилизаций, несмотря на имеющиеся отсрочки и хронические заболевания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому контрактная служба в рядах ВСУ стала доступна украинцам от 60 лет и старше.