На Украине спрогнозировали вспышку психических расстройств

Ближайшей зимой на Украине может произойти вспышка психических заболеваний. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ганс Клюге сообщил на пресс-конференции в Киеве, что в зоне риска находятся около 10 миллионов человек. Его процитировало издание Страна.ua .

«Одна из беспокойств относительно зимы — это риск увеличения количества проблем с психическим здоровьем. По нашим оценкам, почти 10 миллионов человек в Украине имеют риск психических расстройств, от легких до тяжелых», — предупредил он.

Клюге заявил, что ситуацию усугубило продолжение вооруженного конфликта и приближение холодов. Он сказал, что Национальная программа по поддержке психического здоровья на Украине расширилась, но этого по-прежнему недостаточно.

Британская газета The Times сообщила, что почти треть украинских солдат страдают острыми психическими расстройствами. Психиатр, нарколог Василий Шуров счел эти данные заниженными.