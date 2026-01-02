На Украине опубликовали семь несбывшихся предсказаний Буданова

Журналисты проанализировали заявления Буданова за последние годы. Он несколько раз «предсказывал» окончание конфликта, сначала это был конец 2023 года, потом — 2025-й, а позже — февраль 2026-го. В сентябре 2022-го он предрек заход ВСУ в Крым до следующей весны.

Конец 2025 года — начало 2026 года Буданов назвал критическим периодом для России, которая будет стремиться завершить конфликт, чтобы не потерять статус сверхдержавы. Заключение мирного соглашения Буданов спрогнозировал на середину февраля 2026-го, когда откроется «окно возможностей».

«В декабре 2025-го заявил, что „февраль 2026 года — это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины для реальной возможности достичь соглашения о прекращении войны. Это связано и с военной активностью, и с отопительным сезоном“», — напомнили журналисты.

Буданова назначили главой Офиса президента Украины 2 января.