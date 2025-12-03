На Украине объяснили обещание Буданова выпить кофе в Крыму

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал выпить чашку кофе в Крыму из-за конкуренции с бывшим советником главы офиса президента Алексеем Арестовичем. Об этом сообщила «Украинская правда».

К брифингам и эфирам спикеры готовились сами, их не контролировали сверху. В какой-то момент они начали конкурировать между собой, давая все более масштабные обещания и тем самым подрывая свой авторитет, пишет издание.

Ранее Буданов рассказал, как относится к варианту завершить конфликт территориальными уступками. По его словам, терять землю — это плохо, но минимизировать людские потери станет благом.