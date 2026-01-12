На Украине начали критиковать Буданова и его работу в ГУР

На Украине начали критиковать нового главу Офиса президента Кирилла Буданова за его деятельность на посту руководителя ГУР. Об этом РИА «Новости» сообщили российские силовики.

«Уже и на Украине начали развенчивать мифы о „великом“ Буданове и его ГУР», — рассказал собеседник агентства.

Вместо работы с разведданными, Главное управление разведки снимало «переможные» ролики, нацеленные на «оболванивание» украинцев. Силовик отметил, что необходимой разведывательной информацией с киевским режимом делилось ЦРУ и другие западные спецслужбы.

По некоторым данным, глава разведки даже не проинформировали Зеленского о начале СВО, хотя офицеры утверждают, что докладывали об этом Буданову.

«То есть Буданов не сумел даже проанализировать разведданные, которые ему предоставили его подчиненные», — отметил силовик.

По мнению российских экспертов, на назначении Буданова на пост главы Офиса настаивали британские спецслужбы. Назначение Буданова назвали публичным плевком в лицо Трампа и предупредили, что под его началом киевский режим усилит диверсии по всему миру.