На Украине испугались наступления «языковой шизофрении»

Использование сразу нескольких языков без приоритета для украинского порождает «языковую шизофрению». Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь. Его процитировал Telegram-канал «Новое издание».

«Двуязычие на Украине порождает такой феномен, как „языковая шизофрения“. <...> Поэтому часть граждан продолжают ходить в церковь, которая ассоциируется с Русской православной церковью», — высказался он.

По мнению Креминя, именно поэтому появились коллаборанты и люди, которые «сдают украинские позиции». Он заявил, что на смену якобы «мягкой» украинизации пришла «наступательная». К ней относится строгий контроль за соблюдением языкового закона во всех сферах общественной жизни в республике.

Верховная рада зарегистрировала законопроект, запрещающий использовать русский язык в местных школах. В ООН решили изучить такую инициативу.