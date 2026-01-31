На Южно-Украинской АЭС аварийно отключился один из энергоблоков

Днем 31 января на Южно-Украинской АЭС произошло аварийное отключение одного из энергоблоков. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По его информации, на еще одном энергоблоке атомной электростанции вынужденно снизили мощность. Также мощность снизили на Ровенской АЭС.

Ранее стало известно, что почти по всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии. Вице-премьер страны Денис Шмыгаль объяснил это технологическим нарушением в энергосистеме.

В Киеве также нет отопления и водоснабжения. Аналогичные проблемы с водой и теплом зафиксировали в Харькове, Чернигове и Житомире. В Харькове и Сумах на фоне сбоев остановилось движение метро и троллейбусов.