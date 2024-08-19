Лукашенко допустил, что Буданов прикажет ликвидировать Зеленского

Белорусский лидер Александр Лукашенко допустил, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* может отдать приказ о ликвидации президента страны Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «Россия», полную версию интервью показал канал «Беларусь 1» .

«И в конце концов тот же Кирилл Буданов* пошлет кого-нибудь — ликвидируют как предателя. Надо не исключать такую возможность», — сказал Лукашенко.

Также он предупредил Зеленского, что когда в США сменится президент, Америка может отказаться от существующих с Украиной договоренностей. Политик призвал строить международные отношения, основываясь на взаимных интересах, однако Зеленский этого «не понимает».

Белорусский лидер отметил, что участвующие в атаке на Курскую область украинские военные заранее попрощались с близкими. Боевики считают бесперспективной эту вылазку.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.