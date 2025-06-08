«Кто-то из натовцев запретил?» Захарова — о решении Зеленского не забирать тела солдат ВСУ
Захарова задумалась, является ли отказ забирать тела солдат решением Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом: сам ли Владимир Зеленский решил не возвращать тела украинских солдат или ему помешал НАТО. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.
«Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев или кто-то из натовцев запретил?» — написала она.
Захарова напомнила, что генерал-лейтенант Александр Зорин 8 июня объявил, что Россия ждет официального подтверждения Украины о передаче тел погибших военных.
В район обмена привезли первую партию из 1212 тел. По его словам, поезда с трупами должны были начать движение к границе через час.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз осудил президента Украины за нежелание забрать тела украинских военнослужащих. Он назвал Зеленского четырехкратным уклонистом и коррумпированным мошенником.
Украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что Киев изначально не планировал забирать тела погибших солдат ВСУ. По его мнению, у Украины нет ни базы, чтобы принимать тела, ни специалистов, ни специального протокола для их принятия и идентификации.
Председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, в свою очередь, обвинил киевский режим в цинизме. Он заявил, что Украина не забрала тела погибших, потому что это потребовало бы значительных затрат на компенсации их семьям.