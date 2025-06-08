Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом: сам ли Владимир Зеленский решил не возвращать тела украинских солдат или ему помешал НАТО. Об этом дипломат написала в Telegram-канале .

«Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев или кто-то из натовцев запретил?» — написала она.

Захарова напомнила, что генерал-лейтенант Александр Зорин 8 июня объявил, что Россия ждет официального подтверждения Украины о передаче тел погибших военных.

В район обмена привезли первую партию из 1212 тел. По его словам, поезда с трупами должны были начать движение к границе через час.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз осудил президента Украины за нежелание забрать тела украинских военнослужащих. Он назвал Зеленского четырехкратным уклонистом и коррумпированным мошенником.

Украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что Киев изначально не планировал забирать тела погибших солдат ВСУ. По его мнению, у Украины нет ни базы, чтобы принимать тела, ни специалистов, ни специального протокола для их принятия и идентификации.

Председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, в свою очередь, обвинил киевский режим в цинизме. Он заявил, что Украина не забрала тела погибших, потому что это потребовало бы значительных затрат на компенсации их семьям.