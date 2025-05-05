Аналитик Риттер: на Украине коррупция является правилом, а не исключением

Украина провалилась как государство и представляет из себя нежизнеспособную страну. Об этом в интервью YouTube-каналу «Прямой эфир» заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Эта страна провалилась как политически и экономически, так и с точки зрения государства», — отметил он.

По его словам, уже после распада СССР было понятно, что Украина — нежизнеспособное государство.

Эксперт также добавил, что США используют Украину как инструмент борьбы с Россией, несмотря на все «грехи» киевского режима.

«Украина — страна, где коррупция — это правило, а не исключение. США знали это, но работали на более масштабную цель — свержение России», — подвел итог экс-разведчик.

Ранее RT привел слова первого министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука, который заявил, что воевать за Украину не хотят ее собственные граждане.