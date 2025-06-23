Комика Азамата Мусагалиева объявили угрозой Украине

Украинские власти внесли в черный список популярного комика Азамата Мусагалиева. Об этом со ссылкой на Минкульт Украины сообщило РИА «Новости» .

Российское агентство привело выдержки из документа, который размещен на сайте украинского ведомства. В нем указано, что Мусагалиев теперь внесен в список лиц, создающих угрозы национальной безопасности Украины.

Решение по Мусагалиеву украинские власти приняли из-за его концерта в ДНР, комик выступил здесь в 2023 году. Помимо стандартной программы, он исполнил и патриотическую песню.

Кроме того, отчитался Минкульт Украины, Азамат Мусагалиев публично поддерживал политику России и лично главу государства Владимира Путина.

Украина не в первый раз вносит российских деятелей культуры в список «угрожающих безопасности» лиц. Ранее в реестр скандально известного украинского сайта внесли и хоккеиста Александра Овечкина.