WP: позиции Зеленского ослабли, поэтому он стал более открытым для диалога с РФ

Позиции украинского президента Владимира Зеленского из-за успешных наступательных действий российской армии ослабли, поэтому он стал более открытым для переговоров. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на западных дипломатов.

Независимые аналитики считают, что в ближайшие месяцы Украина потеряет еще больше территорий.

«Зеленский стал гораздо более открытым к переговорам, несмотря на то что Россия уже занимает более 20% территории Украины. Позиции президента ослабли за год, хотя раньше он подчеркивал важность прекращения войны на своих условиях», — отметили журналисты.

Ранее Зеленский заявил, что Украина намерена завершить военный конфликт с Россией до 2025 года. По его словам, этому поспособствует некий «мирный» документ, который киевский режим рассчитывает предоставить к ноябрю.