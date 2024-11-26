Главу ГУР Буданова снимут с должности из-за его дерзких высказываний

NV: Буданов может потерять место до конца 2024 года

Администрация украинского президента намерена лишить Кирилла Буданова* кресла главы военной разведки. По версии NV, его место может занять более лояльная к действующей власти персона.

Источник в силовых ведомствах сообщил изданию, что Буданова* попробуют снять с должности в декабре текущего года. ГУР может возглавить заместитель председателя этой структуры Александр Поклад.

Собеседники издания пояснили, что некоторые публичные шаги и заявления руководителя ГУР навредили Украине. В частности, администрация Зеленского была недовольна высказываниями Буданова* об операциях украинских спецслужб в Африке, критиковали и его чрезмерно откровенные заявления, касающиеся оборонных закупок Украины в третьих странах.

Откровенные высказывания Буданов* допускал и о насильно мобилизованных украинцах. Глава ГУР признавал, что эффективность их как бойцов почти нулевая.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.