Буданов: прекращение боевых действий на Украине может произойти в 2025 году

Россия и Украина могут договориться о прекращении боев уже в 2025 году. Об этом в интервью заявил Глава ГУР МО Кирилл Буданов.

«Я думаю, что в этом году придем к режиму прекращения огня», — подчеркнул он.

Глава ГУР уточнил, что вопрос его долговечности и эффективности перемирия все равно останется открытым. Также Буданов усомнился в возможной отправке миротворцев на территорию Украины.

«Покажите мне хотя бы одну страну, где это сработало», — ответил он на вопрос журналиста.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил об окончании «эры войны». По его словам, президент США Дональд Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине.

Уолтц обратил внимание на «эскалацию риторики» с украинской стороны и назвал поведение руководства страны «странным сопротивлением». Незадолго до этого глава Белого дома охарактеризовал президента Украины как «диктатора без выборов».