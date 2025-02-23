Фидан готов обсудить с Лавровым урегулирование конфликта на Украине

В понедельник в Анкаре состоятся переговоры между главами МИД Турции и России — Хаканом Фиданом и Сергеем Лавровым. Стороны планируют обсудить все аспекты переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Анкара с нетерпением ждет визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В понедельник в турецкой столице запланированы его переговоры с Фиданом.

«Ожидается, что стороны обсудят переговорный процесс по Украине во всех его аспектах, дипломатические усилия в этом направлении, переговорный процесс между делегациями Россия и США и возможный вклад Турции в этом направлении», — уточнил собеседник агентства.

Министр иностранных дел Турции планирует обсудить с российским коллегой вклад своей страны в переговорный процесс по Украине. В ходе встречи будет акцентирована готовность Анкары стать посредником в будущих переговорах.

Ранее Дональд Трамп высказал уверенность в том, что на этой неделе удастся разрешить конфликт между Россией и Украиной. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам, президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами конфликта с целью прекращения боевых действий.