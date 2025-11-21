Украинцам пора признать, что упрямство и неуступчивость лидера страны Владимира Зеленского больше не дают надежду и не вдохновляют. Общественный договор «воруй, но не сдавай» закончился, и теперь страну ждет позорный мир и финансовый кризис. Об этом заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович .

Он пояснил, что сейчас Зеленский упрямится, чтобы не принимать мирный план США, и такую же настойчивость он проявлял перед нежеланием прекратить воровство на вооружении, в энергетике, хамство в отношении депутатов.

«Долгое время общественный договор с Зеленским выглядел так: „Воруй, но не сдавай“. И вот теперь нужно немножко поднатужиться и понять, что именно эти хамство и неуступчивость и сдали нас», — пояснил Арестович.

Бывший советник пояснил, что фронт обвалился, мобилизовывать больше некого, бюджет дефицитный, а значит, платить пенсии и зарплаты нечем, энергетика легла, а коррупционный скандал в верхах ведет к организационному бардаку.

По словам Арестовича, именно больное эго и упрямство Зеленского, отказ признавать свои ошибки и желание пользоваться коррупционной системой привели страну на порог позорного мира с социальным и экономическим кризисом, из которых придется выбираться на карачках.

Зеленский после получения американского плана по урегулированию кризиса обсудил его с европейскими лидерами для координации последующих шагов. Он подчеркнул, что документ взяли на доработку.

По данным агентства Reuters, администрация президента США потребовала подписать план до 27 октября и пригрозила, что прекратит поставки вооружений и предоставление данных разведки.