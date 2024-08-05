«Диванный» экстремист из Магадана получил два года за призывы к терроризму

РИА «Новости»: призывавшего «уничтожать русских» магаданца отправили в колонию

Жителя Магадана, поддерживавшего Украину и призывавшего в Telegram «уничтожать русских», приговорили к двум годам колонии. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах региона.

«Уроженец Колымы <…> через Telegram активно поддерживал Украину, призывая единомышленников уничтожать русских. В итоге суд признал „диванного“ экстремиста виновным», — передал источник.

Помимо двух лет колонии, ему на три года запретили пользоваться интернетом.

Ранее в России на семь лет заочно арестовали украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, который в прямом эфире призывал убивать россиян. Мужчину объявили в международный розыск.

Суд также удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву* на два месяца. Ее обвинили в публичных призывах к терроризму.

* Татьяна Лазарева внесена в реестр иноагентов в РФ.

«Предстоит операция». Брат избитого в Феодосии боксера рассказал о его состоянии

«Ремейк 2008 года». Россиян предупредили о последствиях падения курса биткоина

Детские смерти и полный хаос. Массовые протесты в Британии напомнили о давней проблеме

Кобзари Франкенштейна. Из чего украинские декоммунизаторы создают новых истуканов?

Агрессивное безумие. Как и почему наши дети прикончат нас

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте