«Диванный» экстремист из Магадана получил два года за призывы к терроризму

Жителя Магадана, поддерживавшего Украину и призывавшего в Telegram «уничтожать русских», приговорили к двум годам колонии. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах региона.

«Уроженец Колымы <…> через Telegram активно поддерживал Украину, призывая единомышленников уничтожать русских. В итоге суд признал „диванного“ экстремиста виновным», — передал источник.

Помимо двух лет колонии, ему на три года запретили пользоваться интернетом.

Ранее в России на семь лет заочно арестовали украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, который в прямом эфире призывал убивать россиян. Мужчину объявили в международный розыск.

Суд также удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву* на два месяца. Ее обвинили в публичных призывах к терроризму.

* Татьяна Лазарева внесена в реестр иноагентов в РФ.