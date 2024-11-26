Американский комик и телеведущий Джо Роган в эфире YouTube-канала PowerfulJRE обвинил президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского в приближении третьей мировой войны. Он добавил, что не чувствует себя в безопасности из-за действий администрации американского лидера.

Роган заявил, что чувствует себя некомфортно, когда ВСУ пускают западные ракеты вглубь России.

«Зеленский говорит, что [президент России Владимир] Путин напуган. Да иди ты <…>, мужик! Идите вы все! Вы собираетесь начать третью мировую», — отметил телеведущий.

По его мнению, администрация уходящего президента Байдена не вправе принимать подобные решения. Роган назвал происходящее прокси-войной и призвал стороны сесть за стол переговоров.

Бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что остановить конфликт может лишь приглашение Украины в НАТО. Он добавил, что в этом случае кризис можно было бы урегулировать благодаря «одной подписи».