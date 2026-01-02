Украина превратится в пушечное мясо для борьбы Запада с Россией, если вслед за главой Офиса президента Кириллом Будановым, внесенным в список террористов и экстремистов, к власти придет экс-главком армии Валерий Залужный. Об этом предупредил военный журналист Александр Харченко в Telegram-канале «Свидетели Байрактара» .

«Буданов возглавит Офис Президента Украины. Осталось Залужного протащить в президенты, и ЧВК под названием „Украина“ будет окончательно сформировано», — заявил он.

Харченко предупредил, что в таком составе руководство страны не станет заботиться о благосостоянии народа. Украинцам следует забыть о ровных дорогах и европейских пенсиях, ведь Запад не станет дорого платить за пушечное мясо. Кроме того, Украину не примут в Евросоюз.

Ранее журналисты узнали о связях с США нового главы Офиса президента Украины. Некоторые операции, в которых он участвовал, не нравились Белому дому.