Буданову указали на его место после коррупционного скандала

WP: Умеров посоветовал Буданову заняться разведкой, а не коррупцией

Главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* призвали заняться разведкой после коррупционного скандала с компанией «Спецтехноэкспорт», которую он ранее курировал. Такой совет ему дал министр обороны республики Рустем Умеров, сообщила газета The Washington Post .

«Умеров заявил, что посоветовал Буданову сосредоточиться „на разведке, а не на сделках“», — отметили авторы материала.

Журналисты назвали бессменной коррупционную проблему в сфере военных закупок на Украине. По версии WP, Умеров говорил, что некоторые европейские партнеры Украины предъявляли претензии по работе с закупочной компанией «Спецтехноэкспорт». Ее курировало ГУР, которое возглавляет Буданов.

Как сообщало издание «Украинская правда», «Спецтехноэкспорт» срывал контракты в сфере «оборонки» и покупал вооружение по завышенным ценам.

В начале октября издание «Forbes-Украина» заявило, что офис Владимира Зеленского планирует уволить ряд высокопоставленных лиц. В их числе Буданов*, Умеров и главком ВСУ Александр Сырский.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.