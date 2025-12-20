Проходящая на Украине мобилизация полностью провалилась. С таким заявлением выступил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию «Левый берег» .

Он подчеркнул, что ответственные за набор людей в войска сильно просчитались из-за собственных амбиций, которые привели к глобальным ошибкам.

«Наглухо проиграли медийную кампанию. Провалили наглухо. Она бы помогла повысить градус в вопросах мобилизации. Сейчас все обвиняют Россию, но ее влияния вообще не было», — заявил Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что вся ответственность лежит на чиновниках и военных, которые работают внутри страны и совершили огромное количество ошибок — иногда по незнанию, иногда осмысленно, ради собственного тщеславия.

«Мы сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил, это сделали мы сами», — подытожил Буданов.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что с начала года украинские войска потеряли более 500 тысяч военных и не смогут возместить эти потери за счет действующей в стране принудительной мобилизации. Такое заявление он сделал на заседании коллегии военного ведомства.

В конце октября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что количество ушедших в самоволку украинских военных достигло 250 тысяч, что сравнимо с общей численностью армии страны до февраля 2022 года.

Она подчеркнула, что большая часть из тех, кто сбежал с фронта, — мобилизованные. Безуглая пояснила, что принудительно отправленных на передовую мужчин никак не готовят к боевым действиям, а командование не считается с потерями и отдает необоснованные приказы.