Буданов планировал атаку на бойцов «Вагнера» в Мали с прошлого года

Times: глава ГУР Украины Буданов планировал атаку на «Вагнер» в Мали с 2023 года

Фото: РИА «Новости»

Глава украинского ГУР Кирилл Буданов* планировал атаку на бойцов группы «Вагнер» в Мали с 2023 года. Об этом сообщила газета Times, ссылаясь на якобы появившиеся документы американского агентства нацбезопасности.

«Кирилл Буданов*, глава ГУР, планировал атаку на группу „Вагнер“ в Мали с прошлого года, согласно просочившимся документам агентства национальной безопасности США», — отметили журналисты

Во время боев на севере Мали погибли 84 бойца группы «Вагнер», также 47 местных военнослужащих. Их колонна оказалась в засаде в пустыне во время песчаной бури. Среди убитых — командир отряда Сергей Шевченко с позывным Пруд и администратор Telegram-канала Grey Zone с позывным Белый.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов намекнул, что ведомство имеет отношение к атаке.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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