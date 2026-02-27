Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов назвал главную задачу на посту — наладить эффективный переговорный процесс. Об этом он заявил ливанскому изданию Almodon .

«Нынешние переговоры — очень сложный процесс, установить какие-либо сроки их завершения невозможно. Мы делаем все возможное, чтобы ускорить это», — отметил Буданов.

Он добавил, что сложность ситуации заставляет Украину отложить второстепенные политические вопросы и сосредоточиться на создании эффективной переговорной платформы вместе с союзниками.

Ранее Буданов заявил, что Украина неизбежно вернет себе все территории, утраченные в ходе специальной операции. По его словам, украинский народ якобы отвергнет любые амбиции на эту землю.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вывод войск из Донбасса расколет украинское общество.