Британия и Германия заключат «историческую» военную сделку

The Times: ФРГ и Британия в ближайшее время заключат военную сделку

В ближайшее время Великобритания и Германия подпишут «историческое» соглашение в военной сфере. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщила газета The Times .

«Великобритания подпишет историческую оборонную сделку с Германией на этой неделе», — написали авторы материла.

Договор должен предоставить возможность британским и немецким войскам проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО с Россией. В Великобритании соглашение расценивают как начало пути к более масштабному договору о безопасности и обороне с Европейским союзом.

Ранее Великобритания подготовила военных инструкторов для отправки на Украину. Руководство армии рассматривает возможность отправить небольшие группы в западную часть Украины, сообщила газета The Times. Это может позволить снизить затраты и ускорить подготовку украинских военнослужащих. Лидеры США, Франции, Британии и ФРГ также решили ускорить помощь ВСУ.