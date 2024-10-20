Британия и Германия заключат «историческую» военную сделку

В ближайшее время Великобритания и Германия подпишут «историческое» соглашение в военной сфере. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщила газета The Times.
«Великобритания подпишет историческую оборонную сделку с Германией на этой неделе», — написали авторы материла.
Договор должен предоставить возможность британским и немецким войскам проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО с Россией. В Великобритании соглашение расценивают как начало пути к более масштабному договору о безопасности и обороне с Европейским союзом.
Ранее Великобритания подготовила военных инструкторов для отправки на Украину. Руководство армии рассматривает возможность отправить небольшие группы в западную часть Украины, сообщила газета The Times. Это может позволить снизить затраты и ускорить подготовку украинских военнослужащих. Лидеры США, Франции, Британии и ФРГ также решили ускорить помощь ВСУ.
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