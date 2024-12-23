«Мне кажется, что по 50 граммов, лишь бы спокойно заснуть, принимают до 70% личного состава. Но выпивка от выпивки отличается. Один принял, выспался — и утром готов к выполнению любой задачи. А другой без 100 граммов уже и встать не может», — уточнил командир одной из рот ВСУ Дмитрий.

По его словам, с последними возникают проблемы, потому что они выпивают постоянно.

Сержант 93-й бригады украинской армии Олег отметил, что солдаты не начали пить из-за участия в боевых действиях — их мобилизовали такими. Он также рассказал, как однажды военные выстрелили в спину лейтенанту, который искал в их вещах спиртное и хотел его отобрать.

Бывший украинский военный, сбежавший из польского тренировочного лагеря, ранее сообщил, что некоторые солдаты ВСУ не пересекли границу с Польшей из-за нетрезвого состояния.