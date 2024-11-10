Американское вмешательство в дела Украины направлено против демократии. Только глупые люди могли подумать иначе, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X .

«Умные люди знают, что конфликт на Украине — это мошенничество, и они в нем замешаны. Глупые люди думают, что это „демократия“», — заявил он.

Сакс напомнил, что подавляющее большинство населения Крыма и Донбасса хотело присоединиться к России, ведь это этнические русские. Он сообщил, что США борются с демократией на Украине, а не защищают ее.

Позицию миллиардера разделил американский телеведущий Такер Карлсон. Он выразил уверенность в том, что Демпартия США поддержала Украину неискренне, для реализации собственных амбиций во внутриполитической борьбе. Карлсон добавил, что украинскому обществу далеко до демократии, поэтому оказанную стране помощь нельзя объяснить защитой этой политической системы.