«Звезда»: владельцы электромобилей пожаловались на непредсказуемый расход батареи

Путешествие на электромобиле по России может обернуться серьезными проблемами. Что именно водителей не устраивает в таком транспорте, рассказал сайт телеканала « Звезда ».

Владелец электрокара класса эконом Валерий Бутов пожаловался на непредсказуемый расход батареи, который зависит от погодных условий.

«Зимой, конечно, разряд батареи идет быстрее. <…> Когда сильный снег идет, приходится подключать допоборудование, от этого и расход больше. Днем я не включаю фары, я езжу на габаритах», — сообщил автомобилист.

А вот владелец машины премиум-класса Роберт Муслимов выразил меньше претензий к своей «электричке». Он обратил внимание на преимущества, среди которых — бесплатные зарядки.