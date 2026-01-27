Водителям разъяснили, как вести себя в условиях сильного снегопада

Главред издания «За рулем» Максим Кадаков обсудил с «Авторадио» важность осторожности на дорогах в снегопад. Он подчеркнул, что водителям следует воздержаться от поездок, если они не уверены в своих навыках или если их автомобиль не подготовлен к сложным погодным условиям.

«Это касается очень низкосидящих машин с маленьким клиренсом, когда пузом надо везде тереть. Это касается уже сильно изношенных шин, даже если они зимние и так далее», — сказал автоэксперт.

Кадаков напомнил о необходимости соблюдать дистанцию и снижать скорость. Он подчеркнул, что важно учитывать не только свои навыки и состояние автомобиля, но и возможные проблемы у других участников дорожного движения.

Эксперт поделился советами по действиям в случае заноса автомобиля. Он отметил, что подход зависит от типа привода: для заднеприводных машин рекомендуется плавно отпускать газ и поворачивать руль в сторону заноса, тогда как для переднеприводных автомобилей руль также следует поворачивать в сторону заноса, но при этом можно не отпускать газ.

Кадаков заметил, что ключевой фактор безопасности на дороге — это умение ездить. Если у водителя недостаточно опыта, ему стоит обратиться за помощью к инструктору или пройти специализированные курсы.